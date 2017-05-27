السديس يتفقد المسجد الحرام ويُطيب الحجر الأسود والملتَزم (صور)

تواصل – مكة المكرمة:

وسط أجواء رمضانية مطمئنة تملؤها الرحمات في شهر الخيرات قام الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، في أول أيام شهر رمضان المبارك بجولة تفقديه في أرجاء إدارات المسجد الحرام.

وقام السديس بتطييب الحجر الأسود والملتزم، حيث دأبت الرئاسة على تطييب الحجر الأسود دوماً بأفخر أنواع الطيب وأزكاه.

وتابع السديس، آلية سير العمل في إدارة سقيا زمزم وإدارة النظافة والفرش والعلاقات العامة في المسجد الحرام وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

واطلع الرئيس العام على الخطط الموسمية للإدارات ومدى جاهزيتها والمراد تنفيذها خلال موسم رمضان المبارك لعام 1438هـ والتي تُعنى بخدمة ضيوف بيت الله الحرام من معتمرين وزوار.

واختتم السديس جولته بالإفطار بجوار الكعبة المشرفة مع قائدي القوات الأمنية بالمسجد الحرام، قائد قوة أمن الحج والعمرة اللواء الدكتور سعود عبدالله الخليوي، وقائد قوة أمن المسجد الحرام اللواء محمد بن وصل الأحمدي.

يأتي ذلك انطلاقاً من أهمية الحرمان الشريفان في هذا الدين، ومنزلة الكعبة المشرفة في نفوس المسلمين، وما حثت عليه النصوص من الكتاب والسنة من تعظيم البيت وتطهيره كما في قوله تعالى: (وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ) (سورة الحج: 26).