«الصحة» تعلن عن أوقات عمل مراكزها خلال رمضان

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن أوقات عمل المراكز الصحية والأخرى المناوبة في المملكة خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت الوزارة في بيانٍ لها: إن المراكز الصحية تعمل على فترتين، الفترة الصباحية تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الواحدة بعد صلاة الظهر، والفترة المسائية تبدأ من الساعة التاسعة مساءً وحتى 12 بعد منتصف الليل.

وأضافت الوزارة: أن المراكز الصحية المناوبة تعمل على فترتين، الأولى من الساعة الواحدة بعد الظهر وحتى الرابعة عصراً، أما الثانية من الساعة الثانية 12 بعد منتصف الليل وحتى الساعة الثالثة قبل صلاة الفجر.