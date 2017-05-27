 الشيخ المطلق يشن هجوماً عنيفاً على أصحاب الفضائيات الذين يشترون البرامج والمسلسلات التي تحارب الدين | صحيفة تواصل الالكترونية

الشيخ المطلق يشن هجوماً عنيفاً على أصحاب الفضائيات الذين يشترون البرامج والمسلسلات التي تحارب الدين

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الشيخ المطلق يشن هجوماً عنيفاً على أصحاب الفضائيات الذين يشترون البرامج والمسلسلات التي تحارب الدين

تواصل – سامي الثبيتي
انتقد الشيخ عبد الله المطلق عضو هيئة كبار العلماء، المستشار في الديوان الملكي، ملاك وأصحاب ومسؤولي القنوات الفضائية، وقال أنهم ينفقون الملايين في اعداد وانتاج وشراء المسلسلات والبرامج الهابطة التي تحارب الدين وتخدش الحياء.
وقال الشيخ المطلق في استديو الجمعة باذاعة “نداء الاسلام” هناك من يبذلون وينفقون الملايين في بناء المساجد وكفالة الايتام واطعام الفقراء، وأعمال الخير،ونستغرب من أناس ينفقون الملايين في شراء الأغاني والمسلسلات الهابطة لتبث في شهر رمضان الكريم.
وذكر الشيخ المطلق بقوله تعالى ” وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ” وقال الآية تنطبق على من يدفعون أموالاً طائلة في لهو الحديث ليضيعوا أنفسهم وغيرهم، وقال : “عندما نتذكر هذا ندعو الله أن يفتح على قلوبهم ويصلح أحوالهم، وأن لا يربح تجارتهم الخاسرة؛ لأنهم لو ربحوا لازدادوا في عماهم”.
وخاطب الشيخ المطلق ملاك واصحاب الفضائيات قائلا : “إخواني أصحاب القنوات الفضائية كلكم مسلمون، وأنتم تعرفون أن شهر رمضان شهر العبادة والخير فقدموا لأنفسكم”.
ودعا الشيخ المطلق المولى عز وجل أن يبتلي من يبثون البرامج والمسلسلات التي تحارب الله ورسوله ومن ينتجونها أن يبتليهم في تجارتهم، وقال : “نسأل الله أن يبتليهم في الدنيا بالخسارة حتى يعودوا إليه؛ لأن الله يبتلي بالسراء والضراء، ونسأل الله أن يردهم إليه ردا جميلا، وأن يرزقهم المال الحلال في الأوجه الحلال “.
حديث الشيخ المطلق في استديو الجمعة باذاعة “نداء الاسلام”:

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