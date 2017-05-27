الهلال الأحمر يبدأ بتنفيذ برنامج العمرة بـ31 فرقة إسعافية و 1600 متطوع

تواصل – أحمد الحربي:

بدأت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة، بتنفيذ الخطة التشغيلية لموسم العمرة بشهر رمضان المبارك في المدينة المنورة لعام 1438هـ وذلك بناءً على ما اعتمده معالي رئيس هيئة الهلال الاحمر السعودي الدكتور محمد بن عبد الله القاسم.

أكد ذلك المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الاحمر بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي، مبينا بانها تهدف الى تقديم الخدمات الطبية الإسعافية الطارئة لزوار المسجد النبوي الشريف، والطرق المؤدية للمدينة المنورة، والتي تبدأ من ليلة شهر رمضان المبارك وتنتهي في السادس من شهر شوال.

ونوه السهلي الى ان الخطة شملت تشغيل أربع عنايات طبية متقدمة في ساحات المسجد النبوي الشريف بالإضافة إلى تغطية المناطق المركزية بالمدينة والطرق المؤدية لها ويقوم على تنفيذ هذه الخطة 14 مركزا إسعافياً داخلياً وبطريق الهجرة تحوي أكثر من 31 فرقة إسعافية متقدمة التجهيز بالإضافة الى 5 فرق استجابة متقدمة وفرق العنايات الطبية بالمسجد النبوي.

وأشار السهلي، بانه يقوم على تنفيذ هذه الخطة ما يفوق ٤٠٠ فردا مكلفين بالعمل الإضافي ويتم تكثيف الخدمات الإسعافية بالمسجد النبوي يومياً لتغطية صلاة التراويح والتهجد كذلك مضاعفة الجهود في ليلتي الختمة وليلة 27 وتغطية صلاة العيد والزيارة، مدعومين بما يفوق الخمسون آلية متقدمة التجهيز منها فرق متقدمة وعدد من سيارات القيادات وسيارات الخدمات المساندة وسيارات الإسعاف المجهزة في مركز الإسناد الآلي.

بالإضافة لأكثر من 1600 متطوع ومتطوعة يعملون من خلال التواجد في المسجد النبوي والتغطية الإسعافية في جميع اقسامه وساحاته،

يتكون فريق الطوع النسائي من 950 متطوعة يعملن على مدار الساعة في الاقسام النسائية و 650 متطوع رجالي يعملون في الأقسام الرجالية بالمسجد النبوي، وتم تجهيز المتطوعين بالدورات اللازمة حسب الاحتياج قبل بدء موسم العمرة كما يشتمل التجهيز للتطوع على عربات كهربائية و اجهزة طبية داخل الحقائب الإسعافية الموجودة مع كل فريق كما تم تخصيص إحدى القنوات اللاسلكية لتيسير أعمال التطوع الإسعافي بالمسجد النبوي.

وأبان السهلي، بأنه تدار هذه الخطة من قبل غرفة عمليات المدينة المنورة بعدد يقارب الخمسون فرداً ومركز القيادات المتقدمة بالقرب من المسجد النبوي الشريف.

واختتم السهلي، بأنه يشرف ويقف على تنفيذ الخطة مدير فرع الهيئة بمنطقة المدينة المنورة د. معلا بن عليان الجابري والاشراف الفني من قبل فريق الشئون الإسعافية بالمنطقة والقيادة الميدانية.

مبينا ان جميع المراكز الإسعافية الدائمة التي لم تدرج في هذه الخطة قد اكملت جاهزيتها واستعداداتها وتم مضاعفة العمل خلال شهر رمضان المبارك.

وعلى صعيد متصل تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة مساء البارحة اتصالاً هاتفياً من معالي رئيس الهيئة الدكتور محمد بن عبد الله القاسم نقل لهم ولجميع العاملين بالميدان من خلاله التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وقدم شكره على ما يقدمونه من خدمات.

وفي التفاصيل، حث القاسم في مكالمته زملاءه العاملين في الميدان على مضاعفة جهودهم لتحقيق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- لما فيه خدمة المرضى والمصابين وزائري المسجد النبوي الشريف ، ووصف عملهم بالإنساني النبيل.

وقد حظي اتصال القاسم بإشادة العاملين بالمنطقة، التي اعتبروها دافعًا لهم، ولاسيما مع بداية العمل بخطة العمرة بهذا الشهر الكريم، ووعدوا بتقديم المزيد ومضاعفة الجهود لإنجاح الخطة السنوية بمناسبة شهر رمضان المبارك.