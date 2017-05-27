ليبيا.. ارتفاع عدد قتلى اشتباكات طرابلس إلى 52 قتيلاً

تواصل – وكالات:

أعلن المستشار الأمني في حكومة الوفاق الليبية هاشم بشر، ارتفاع حصيلة الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس إلى 52 قتيلًا فضلًا عن عشرات الجرحى.

وقال في تصريح له اليوم، السبت ‘‘إن قائمة القتلى شملت: 9 أفراد من الفرقة الأمنية الأولى (كتيبة ثوار طرابلس)، و12 فردًا من مكتب الأمن المركزي بوسليم، وفردين من الفرقة الأمنية التاسعة الهضبة، وفردين من الفرقة الأمنيه العاشرة، وفردين من التمركزات الأمنية، وفردين من الدوريات المركزية شهداء بن عاشور، وفرد من المباحث العامة باب تاجوراء، وفرد من الكتيبة 155 مشاة، وفرد من المباحث الجنائية سرية المجد، و3 أفراد من القوة الأمنية قصر بن غشير، وأخيرًا “الجريمة البشعة بتصفية 17 من السرية الثالثة أمن مركزي حي الأكواخ تابعة لمكتب بوسليم”.

وفي السياق، أضاف المستشار بشر، أن الجرحى كانوا بالعشرات من مكتب الأمن المركزي بوسليم، والفرقة الأمنية الأولى، وكتيبة الشهيد يوسف البوني، والسرية 42، وسرية باب تاجوراء، وسرية المجد، وسرية الضمان تاجوراء، والكتيبة 155 مشاة.

وكانت قد اندلعت الاشتباكات في عدد من ضواحي العاصمة طرابلس أمس، فيما أفاد شهود عيان، بأن قصفًا عنيفًا شهدته مناطق الهضبة وبوسليم وحي الأكواخ، وأغلق الطريق السريع وطريق المطار، في وقت أهابت وزارة الصحة في حكومة الوفاق الليبية بالعناصر الطبية والطبية المساعدة في منطقة طرابلس الالتحاق فورًا بمستشفياتهم.