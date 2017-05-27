انخفاض الحوادث المرورية في المملكة بنسبة 15% خلال 7 أشهر

تواصل – واس:

أسهم التكامل بين العقوبات المرورية التي تقودها الإدارة العامة للمرور والرسائل والحملات التوعوية التي تقودها “مبادرة الله يعطيك خيرها” في انخفاض الحوادث المرورية بنسبة 15%‏ خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري 1438هـ.

جاء ذلك وفقا لأحدث تقرير صدر عن الإدارة العامة للمرور، وكشف عن إحصائيات أخرى تحمل مؤشرات إيجابية، تحسب للحملة ولجهود رجال المرور، وتضمنت إحصائيات الحوادث خلال فترة 7 أشهر بلغ 276595 حادثاً مقارنة بنحو 324593 بانخفاض مقداره 47998 حادثاً مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 1437هـ.

وأشار إلى تراجع معدلات الإصابات بنسبة 16%، حيث بلغت 19145 مصاباً في السبعة أشهر الأولى من العام الجاري 1438هـ مقارنة بذات الفترة من العام المنصرم 1437هـ، التي بلغت فيها حالات الإصابة 22659 مصاباً بانخفاض مقداره 3514 مصاباً.

وذكر التقرير أن عدد الوفيات بسبب الحوادث المرورية انخفضت بنسبة 19% تصل الى 3872 حالة وفاة في السبعة أشهر من العام الجاري 1438 مقارنة بنحو 4776 وفاة في نفس الفترة من العام الماضي 1437 بانخفاض مقداره 904 وفيات.

وأعرب المدير التنفيذي لمبادرة “الله يعطيك خيرها” سليمان المنصور، عن سعادته بهذا التراجع الملحوظ في معدلات الحوادث والوفيات والإصابات مثمنا الدور العظيم الذي تقوم به وزارة الداخلية ممثلة في الادارة العامة للمرور من عمليات رصد ومتابعة للشوارع والطرق والدراسة المستمرة لتشديد العقوبات على المخالفين وتقديم الميزات النسبية للملتزمين.

وقال: “توقعنا في رمضان الماضي تراجع الوفيات والإصابات بنسبة 10% والآن تضاعف انخفاض الوفيات وأصبح متراجعا بنسبة 19% وكذلك الإصابات 16%”، مؤكداً أن هذه النتائج تحسب للجهود الحثيثة والتوافق في الرؤى وتكامل منظومة العمل ما بين المرور “ومبادرة الله يعطيك خيرها” لإيصال الرسائل التوعوية الهادفة بمختلف الصور والأشكال، بهدف الوصول لمختلف شرائح المجتمع، والسعي نحو تحقيق القيادة الآمنة وخفض نسبة الحوادث والإصابات والوفيات.

وأشار إلى أن العملية التنسيقية التي تتولاها المبادرة بين عددٍ من الجهات في مقدمتها المرور ووزارات النقل والتعليم والصحة، لتفعيل التعاون الرامي لتحقيق أهداف المبادرة، وضمان استمرار التراجع في معدلات الحوادث المرورية.