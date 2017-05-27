 ضمن برنامج «فتى المحراب».. «نتدبره» تدفع بـ50 طالباً لإمامة المصلين في رمضان | صحيفة تواصل الالكترونية

ضمن برنامج «فتى المحراب».. «نتدبره» تدفع بـ50 طالباً لإمامة المصلين في رمضان

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ضمن برنامج «فتى المحراب».. «نتدبره» تدفع بـ50 طالباً لإمامة المصلين في رمضان

تواصل _ هاشم الصعب:

تقدم جمعية “نتدبره” لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الليث “50” طالبًا يؤمّون المصلين لصلاتي التراويح والتهجد خلال شهر رمضان المبارك الحالي، في مساجد المحافظة وقراها ومركزها المختلفة.

وأوضح مدير عام الجمعية حسن بن أبوبكر البركاتي، أن هذا يأتي ضمن برنامج فتى المحراب الذي تقيمه الجمعية بدعم من مؤسسة الجميح الخيرية.
وأكد “البركاتي” أن زيادة أعداد الطلاب الذين سيؤمّون المصلين لصلاتي التراويح والتهجد هذا العام بلغت 90% عن العام الماضي، مؤكدًا سعي الجمعية على تقديم مخرجات ذات جودة عالية في تلاوة القرآن الكريم وحفظه وتدبره.

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