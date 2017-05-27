رصد 590 مخالفة وغلق 62 محلاً بعد حملة تفتيشية في «الشرقية»

تواصل – واس:

نفذت إدارات صحة البيئة في البلديات التابعة والمرتبطة بأمانة المنطقة الشرقية، حملة متابعة لأعمال الأسواق التجارية والمطاعم والبوفيهات، بهدف رفع مستوى كفاءة الأداء وتقديم أفضل الخدمات، وحماية الصحة العامة والحفاظ على صحة المستهلك.

وأفاد مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الإعلامي في الأمانة محمد بن عبدالعزيز الصفيان، أن الحملة التي استمرت أسبوعين، استهدفت 6247 محلاً، شملت محافظات ومدن المنطقة الشرقية، نتج عنها رصد 590 مخالفة، وتوجيه 2990 إنذراً على المحال التجارية، وإغلاق 62 محلاً، مشيراً إلى أنها شملت جميع المحافظات والمدن في المنطقة الشرقية، وتعد هذه الحملة الثانية على مستوى المنطقة الشرقية.

ولفت النظر إلى أهداف الحملة، المتمثلة في زيادة وعي أصحاب المحال التي تعمل في مجال الصحة العامة والعاملين فيها بالأساليب الحديثة للحفاظ على مستوى النظافة والتأكد من مدى التزام هذه المنشآت بمعايير النظافة داخل المنشأة والمنطقة المحيطة، وضمان حصول العاملين على شهادات صحية تؤكد خلوهم من الأمراض، والتأكد من حصولها على تراخيص مزاوله للنشاط واكتمال الاشتراطات الصحية والفنية بالمنشأة وسريان ترخيصها، إضافة إلى توعية جميع المسؤولين والعاملين في المنشآت بأهمية تطبيق الاشتراطات الصحية من اللائحة البلدية.