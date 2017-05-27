تورط في السحر والدجل فخلعته زوجته

تواصل – وكالات:

أقامت ربة منزل بالقاهرة، دعوى خُلع أمام محكمة الأسرة بالجيزة ضد زوجها، وذلك بسبب تورطه في أعمال السحر والدجل.

وقالت الزوجة في دعواها: “إن زوجها يكبرها سناً، وأنها تزوجته إرضاء لوالدها، ومع ذلك عاشت في سعادة فترة طويلة، وأنها لاحظت مع الأيام خروجه المستمر، متأخراً، فأحببت أن أعرف السبب فنهرني، ونبهني، ألا أسأله ذلك السؤال”.

وأضافت، بحسب وسائل إعلام مصرية: مرت الأيام وأنا دوماً أشعر بالوحدة حتى أهلي لا أستطيع الاتصال بهم؛ مما دفعني لتتبع زوجي حتى علمت أنه يذهب لبيت مجاور مهجور، يمارس فيه السحر، والدجل، وتحضير الأرواح، مع النساء.

وتابعت الزوجة في دعواها: عندما واجهته هددني بالقتل، وضربني، وحبسني، حتى أنقذني الله وهربت وتوجهت للمحكمة لأرفع دعوى الخلع.