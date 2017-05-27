«آيفون 8» ينجح في تفادي سقطة «جلاكسي»

تواصل – وكالات:

عملاء آبل ومترقبو الإصدار الجديد من هاتف آيفون الشهير ربما يمكنهم الاسترخاء الآن بعد “أنباء سعيدة” عن جهازهم المفضل الذي ينتظرون إطلاقه عقب شهور.

حيث تؤكد أحدث التسريبات التي أوردتها صحيفة “إكونوميك ديلي نيوز” الصينية، نقلاً عن موقع “ماك رومرز”، نجاح الشركة الأمريكية في التغلب على مشكلة مزعجة عجز الغريم سامسونج عن حلها، وكادت أن تتسبب حتى في تأخير إصدار آيفون 8 المتوقع في سبتمبر المقبل.

ورغم نجاح أحدث إصدارات سامسونج، المتمثل في هاتف جالاكسي إس8، إلا أن مكان حساس استشعار بصمات الأصابع، خلف الجهاز بجوار الكاميرا الرئيسية، بدا أمراً مزعجاً لكثيرين ممن يهوون سامسونغ.

إلا أن أبل، وفقاً للتسرييات، نجحت في حل هذه المشكلة بتمكنها أخيراً من دمج حساس الاستشعار بشاشة الجهاز، وذلك في ظل تقارير تؤكد أن آيفون 8 سيستغنى عن الزر الرئيسي المألوف في كل الإصدارات السابقة.

نجاح أبل في حل هذه المشكلة ليس كل ما في الأمر، إذ تؤكد التسريبات أن آيفون 8 سيزود كذلك بحساسات تعمل بالأشعة تحت الحمراء لتعزيز أداء الكاميرا المتقدمة التي يمكن عن طريقها فتح الهاتف بالتعرف على الوجه.

كما سيؤدي الاستغناء عن الزر الرئيسي، وتصميم الشاشة الجديد المتوقع من “الحافة إلى الحافة”، إلى مظهر أكثر رشاقة وجمالاً فضلاً عن تعزيز نسب العرض من 16:9 الحالية إلى 18:5:9 الأفضل، المستخدمة في سامسونغ إس8.