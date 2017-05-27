منها «البكيلة» و«المشرب».. تعرّف على أشهر الأكلات الرمضانية بـ«الجوف» (صور)

تواصل – أحمد الرمال:

غالباً ما تكون موائد السعوديين مرتبطة بالعادات والتقاليد الخاصة بكل منطقة حسب موروثات شعبية تميزها عن غيرها، عادات استمرت على مر الأجيال والسنين، وتختلف باختلاف المناخ وطبيعة الحياة ونوعية النباتات المزروعة بكل بلد.

حيث يتمسك أهالي منطقة الجوف بعاداتهم التي توارثوها من أسلافهم خلال شهر رمضان، وزاد من ذلك وسائل التواصل الاجتماعي في سبل تطوير بعض الموروثات الشعبية المستخدمة من قبل العوائل من تجهيز موائد شهية تقدم على سفر الإفطار طيلة شهر رمضان المبارك.

ومن أشهر أطعمة الموائد الرمضانية هي (البكيلة) والتي تتميز بها المنطقة نظراً لكثر أصناف التمور ولعل من أشهرها حلوة الجوف، والبكيلة يتم أعدادها بعجن التمر وإضافة السمن والسمح لها.

كما يعد (المشرب) أو (التشريبة) من الأطباق الرئيسية على السفرة الرمضانية، ويتكون من خبز الصاج ويسكب فوقه مرق اللحم أو الخضار، وكذلك (الحميسة) وتعتبر من الأكلات القديمة مكونة من اللحم الصغير مع البصل.

كذلك (خبز السمح) ويتكون من دقيق السمح يعجن ثم يخبز على الصاج، ونظراً لتواجد نبتة السمح بكثرة في المنطقة يتم إعداد الخبز منها، كذلك الفتيتة والمثقلة أو التطماج والمرقوق والجريش وورق العنب والذي يطلق عليه بالمنطقة بالـ (جبرق) وجميع أنواع الشوربات.

كما تجهز بعض الأسر مخيمات لإفطار الصائم، منها ما هو للجيران والمقيمين، وعابري الطريق ويضعون لوحات ترحيبية بالصائمين، ويتنافسون على ضيافتهم وتقديم الموائد لهم في الطرق الموصلة ما بين المدن والمحافظات والمراكز بالمنطقة، ومن تلك المخيمات ما هو خاصّ لاجتماع الأسرة طوال الشهر.