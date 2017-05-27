 «العمل»: تنقُّل المواطنين بين المنشآت يُحقق التنافس المحمود | صحيفة تواصل الالكترونية

«العمل»: تنقُّل المواطنين بين المنشآت يُحقق التنافس المحمود

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«العمل»: تنقُّل المواطنين بين المنشآت يُحقق التنافس المحمود

تواصل – الرياض:

أبدى وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات العمالية الدكتور أحمد قطان، استغرابه من تذمر بعض شركات القطاع الخاص من حرية تنقل المواطنين من منشأة إلى أخرى.

وقال “قطان”: ‘‘إن الكثير من الشركات تتيح ذلك للأجانب في حين تشتكي عندما يحدث بين السعوديين، رغم أن هذه التنقلات تصنع التنافس المحمود في سوق العمل وتحقق الكثير من الفوائد”، بحسب صحيفة “عكاظ”.

وأكد أن توجُّه وزارة العمل، يتمثل في أن يتولى القطاع الخاص مسؤولية التفتيش على المؤسسات والشركات المخالفة، مشيراً إلى أن هناك تصنيفاً للكثير من القطاعات ودمجاً وفصلاً لبعض المهن والوظائف، مبيناً أن قطاع وكلاء الأدوية يعتبر أحدث القطاعات التي تم فصلها بلوائح وأنظمة مستقلة.

ولفت “قطان” إلى أن نطاقات ارتفع ليصبح 75 نشاطاً، حيث تم استحداث 4 نطاقات جديدة، بما فيها نشاط وكالات الأدوية، بفصلهم عن نطاق تجارة التجزئة والجملة.

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