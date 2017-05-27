«العمل» تدعو عملاء «مساند» لمراجعة مكاتبها لإصدار التأشيرات التعويضية

تواصل – الرياض:

دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم السبت، عملاء الوزارة المسجلين في “مساند” الإلكتروني المعني بشؤون العمالة المنزلية إلى مراجعة مكاتبها لإصدار التأشيرات التعويضية.

وقال مصدر مطلع ‘‘إن الوزارة تعمل على إنهاء خدمة (إصدار التأشيرات التعويضية) للعمالة المنزلية التي تغادر المملكة بخروج نهائي خلال فترة الـ3 أشهر من وصولها إلى المملكة”، بحسب “الوطن”.

وكان عدد من المواطنين المسجلين في خدمة “مساند لإصدار تأشيرات العمالة المنزلية إلكترونياً” طالبوا من القائمين على الموقع بتسريع خدمة تعويض العمالة إلكترونياً، معبرين عن معاناتهم في إصدار التأشيرات التعويضية للعمالة المنزلية التي تغادر خلال فترة الـ3 أشهر من وصولها.

وأوضح عملاء “مساند” أن هذا يتطلب منهم مراجعة مكاتب الوزارة لشؤون استقدام الأفراد، كما يزيد من معاناتهم خصوصاً في المحافظات والقرى التي لا يوجد بها تلك المكاتب التابعة للوزارة والسفر إلى أقرب مدينة لهم يوجد بها تلك المكاتب.