 دفاعاً عن امرأة مسلمة.. مقتل شخصين طعناً وإصابة ثالث في أمريكا | صحيفة تواصل الالكترونية

دفاعاً عن امرأة مسلمة.. مقتل شخصين طعناً وإصابة ثالث في أمريكا

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دفاعاً عن امرأة مسلمة.. مقتل شخصين طعناً وإصابة ثالث في أمريكا

تواصل – وكالات:

قُتل شخصان، أمس الجمعة، في محطة للقطار بمدينة بورتلاند بولاية أوريجون الأمريكية بعد أن حاولا الدفاع عن امرأة مسلمة تعرضت لاعتداء لفظي من جانب أحد المتطرفين.

وشاهد الرجلان المرأةَ تتعرض لفصول من العنف اللفظي في المحطة، فتقدما لمواجهة المعتدي، الذي قام بطعنهما، حيث توفي أحدهما على الفور، فيما فارق الثاني الحياة بعد نقله إلى المستشفى، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وذكر المتحدث باسم شرطة بورتلاند، أن المعتدي المشتبه فيه تلّفظ بخطاب كراهية تجاه المرأة المسلمة لارتدائها الحجاب، مؤكداً أنه تم إلقاء القبض عليه.

وأضاف متحدث الشرطة أن شخصاً ثالثاً حاول التدخل لمنع الاعتداء اللفظي، وأُصيب بالسلاح الأبيض، لكن حياته لم تتعرض للخطر.

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