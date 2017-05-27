برنامج غير معتمد لدراسة الديكور يضيع سنوات دراسة 200 خريجة

تواصل – جدة:

أعلنت وزارة التعليم عدم الاعتراف بشهادات هندسة الديكور، الأمر الذي تضررت منه 200 مصممة ديكور في جدة، وذلك لكون الجامعة التي درسن فيها غير معترف بها وأنها مصنفة بأنها “وهمية”، وهو الأمر الذي دفع هيئة المهندسين السعوديين إلى رفض قبولهن في عضويتها.

وطبقا لطالبات خريجات فإن وزارة التعليم رفضت تفهم وضعهن ما اضطرهن إلى اللجوء لهيئة المهندسين السعوديين بغرض نيل عضويتها، ليتسنى لهن الالتحاق بوظائف القطاعين العام والخاص أو مواصلة دراستهن العليا، لكن رغباتهن اصطدمت بجدار الهيئة التي رفضت قبول عضويتهن على خلفية عدم اعتراف وزارة التعليم بالجامعة التي تخرجن فيها.

هذا وتلقت خريجات الديكور وعدًا من الأمين العام لهيئة المهندسين حسين الفضلي، بدراسة الموضوع، ثم الرد على المتضررات، والذي قال فيه “سبق أن تلقينا طلباً من الأخوات خريجات الجامعة (خاصة) باعتمادهن وتسجيلهن بالهيئة وللأسف البرنامج غير معتمد من وزارة التعليم، ولا يمكن للهيئة أن تعتمد شهادة من برنامج غير معتمد من الوزارة”، وفقاً لـ”عكاظ”.

وأضاف الفضلي “أن هذا مخالف لنظام الهيئة الذي ينص على أن يكون المتقدم للهيئة حاملاً لشهادة بكالوريوس معترف بها من برنامج معترف به من وزارة التعليم.. مشكلتكن مع الوزارة لا مع الهيئة فيجب أن تعتمد شهادتكن من الوزارة قبل التسجيل”.