المفتي: تجسيد شخصية «ابن حنبل» في عمل درامي أمر مرفوض

تواصل – الرياض:

اعتبر سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، أن تجسيد شخصية الإمام أحمد بن حنبل في عمل درامي “أمر مرفوض”؛ نظراً لأنهم أئمة هدى وعلم.

وقال سماحة المفتي، في حوار نشرته صحيفة “عكاظ”: إن “هؤلاء أئمة هدى وعِلم وسُنة لا ينبغي أن نجسدهم في مسلسلات، هؤلاء أئمة هدى أصحاب أصحابِ رسول الله لا ينبغي أن نمثلهم في هذه المواضع”.

وأكد أن “النظام الإيراني نظام صفوي مفسد في الأرض”، مطالباً المسلمين أن “يعوا خطورة خطط الصفويين المفسدة والتي تفرق الناس، وعلى المسلمين أن يعوا خطورة هذا العمل السيئ وأن يقابلوا الإعلام الإيراني ويرصدوا أكاذيبه ويحذروا المسلمين من شره”.

وحول الهجمات التي هزت مدناً أوروبية، وصف المفتي منفذيها بـ”المجرمين المخدوعين”، مشيراً إلى أنهم ليسوا بمسلمين، بل مغرر بهم مقضي على أفكارهم يتصرفون بتصرف جنوني لا عقل له وأول الضحايا هم.