للتراويح والتهجد .. «الدوسري وباعثمان» بالحرم المكي و«المهنا وقارىء» بالمسجد النبوي

تواصل – سامي الثبيتي

وافق المقام السامي على امامة المشايخ ياسر الدوسري وصلاح باعثمان بالحرم المكي، وخالد المهنا ومحمد خليل قارىء بالمسجد النبوي للتراويح والتهجد.

وقالت إدارة شؤون الأئمة والمؤذنين بالمسجد الحرام، في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” صدور الموافقة السامية الكريمة على مشاركة فضيلة الشيخين د. ياسر الدوسري و د. صلاح باعثمان إمامين مكلفين لصلاة التراويح بالمسجد الحرام.”

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن من سيتولون الإمامة في صلاتي التراويح والتهجد طوال شهر رمضان المبارك بالمسجد النبوي، هم: الشيخ الدكتورأحمد بن علي الحذيفي، والشيخ الدكتور عبدالمحسن القاسم، والشيخ الدكتور أحمد بن حميد، والشيخ الدكتور صلاح البدير، والشيخ الدكتور عبدالله العبيجان .

وخلال الـ20 يوماً الأولى من شهر رمضان المبارك سيؤم المصلين في الخمس ركعات الأولى من الليلة الأولى في شهر رمضان المبارك الشيخ الدكتور أحمد بن علي الحذيفي ، ثم يؤم المصلين بقية الصلاة والشفع والوتر الشيخ الدكتور عبدالمحسن القاسم، ويؤم المصلين في الركعات الخمس الأولى من الليلة الثانية من شهر رمضان المبارك الشيخ الدكتور أحمد بن حميد، ثم يؤم المصلين بقية الصلاة والشفع والوتر الشيخ الدكتور صلاح البدير .

ويؤم المصلين في الخمس ركعات الأولى من الليلة الثالثة من شهر رمضان الشيخ الدكتور عبدالله البعيجان , و أحمد بن حميد “بالتناوب”، ثم يؤم المصلين بقية الصلاة والشفع والوتر الشيخ الدكتور عبدالله البعيجان.