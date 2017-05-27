 خلال عملية سرقة.. إصابة أحد أفراد القوات الخاصة السعودية في إطلاق نار بأمريكا | صحيفة تواصل الالكترونية

خلال عملية سرقة.. إصابة أحد أفراد القوات الخاصة السعودية في إطلاق نار بأمريكا

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خلال عملية سرقة.. إصابة أحد أفراد القوات الخاصة السعودية في إطلاق نار بأمريكا

تواصل- سامر محمد:

كشفت مصادر إعلامية أمريكية، عن تعرض أحد أفراد القوات الخاصة السعودية لإطلاق نار بفندق “شيراتون” بمدينة ممفيس بولاية “تينيسي” الأمريكية.

وأشارت شبكة “فوكس 13” الأمريكية إلى أن الأجهزة الأمنية تعرفت على أحد المشتبه بهم بجانب ضحية لعملية سرقة فيما يبدو، وتبحث شرطة ممفيس عن مشتبه فيهم آخرين يعتقد أنهم متورطون في محاولة السرقة داخل الفندق.

وعلمت الشبكة، من مصادر عدة داخل سلطات إنفاذ القانون الأمريكية، أن الضحية المصاب، سعودي وهو أحد أفراد قوات الأمن الخاصة بالمملكة.

ووفقاً لمصادر إنفاذ القانون، فإن الضحية يعتقد أنه ترك شخصا ما يدخل غرفته الفندقية التي حدثت فيها عملية السرقة، حيث حدث إطلاق نار داخل الغرفة وأصيب المشتبه به والضحية في ساقهما.

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