 المعارضة السورية: المليشيات الإيرانية تمنع الوصول لأي حل سياسي أو استقرار بالمنطقة | صحيفة تواصل الالكترونية

المعارضة السورية: المليشيات الإيرانية تمنع الوصول لأي حل سياسي أو استقرار بالمنطقة

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المعارضة السورية: المليشيات الإيرانية تمنع الوصول لأي حل سياسي أو استقرار بالمنطقة

تواصل – وكالات:

أكد رئيس الائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية، رياض سيف الجمعة، إنه لا يمكن التوصل إلى أي حل سياسي “في ظل التدخل الإيراني في سوريا”.

وأضاف سيف في مذكرة أرسل بها إلى 30 دولة وعدد من المنظمات الدولية ومن بينها الأمم المتحدة أنه “لا سلام ولا استقرار في سوريا ولا في المنطقة ما دامت المليشيات الإيرانية منفلتة في سوريا”.

وأشار سيف في مذكرته التي نشرت على الموقع الرسمي للائتلاف إلى أنه “لم يعد خافيا على أحد حجم التدخل الإيراني في سوريا والدور المحوري والمعطل لعرقلة أي جهود يمكن لها أن توقف شلال الدم وتساهم في تحقيق تطلعات الشعب السوري وضمان حقوقه المشروعة”.

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