خادم الحرمين يعزي الرئيس المصري هاتفياً في ضحايا حادث المنيا

تواصل – واس:

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالًا هاتفيًّا بفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، قدم فيه لفخامته وللشعب المصري الشقيق خالص العزاء وصادق المواساة في ضحايا العمل الإرهابي الذي وقع في محافظة المنيا مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

وأكد خادم الحرمين الشريفين استنكار وإدانة المملكة الشديدين لهذا العمل الإرهابي الآثم الذي يتنافى مع القيم الإسلامية والمبادئ الإنسانية، وتجديد تأييد المملكة لما تقوم به حكومة مصر من إجراءات في مواجهة الأعمال الإرهابية، وأن المملكة تقف مع مصر بكامل إمكاناتها حتى يتم القضاء على الاٍرهاب بكل أشكاله وتجفيف منابعه.

كما قدم الملك المفدى لفخامته التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك سائلا الله أن يعيده على فخامته بالصحة والعافية وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركة.

من جهته، عبَّر فخامة الرئيس المصري عن تقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره النبيلة، وعلى دعمه الكبير لمصر.