المملكة تتحرك لخفض صادراتها النفطية بشكل ملحوظ إلى أمريكا

تواصل – سامر محمد:

تخطط المملكة لخفض صادراتها بشكل ملحوظ إلى الولايات المتحدة الأمريكية، الحليف السياسي لها، خلال الأسابيع القادمة، في محاولة لتقليص مخزونات النفط الخام المرتفعة بأكبر مستهلك في العالم للنفط، وفقا لشبكة “بلومبيرج” الأمريكية.

ونقلت الشبكة عن شخصين مطلعين أن شحنات النفط الخام السعودي للولايات المتحدة ستنخفض إلى أقل من مليون برميل يوميا الشهر القادم، بانخفاض يصل إلى أكثر من 15% عن متوسط الصادرات اليومية من المملكة للولايات المتحدة خلال العام الجاري حتى الآن.

ورأت الشبكة أن تحرك المملكة لتقليص صادراتها النفطية للولايات المتحدة تحولا استراتيجيا وربما يكون ضروريا، خاصة أن تراجع أسعار النفط بعد اتفاق الخميس الماضي بشأن تمديد اتفاق تقليص الإنتاج أظهر تنامي الشكوك بشأن فعالية وجدوى تقليص الإنتاج.

ووفقا لإحصائيات الشبكة فإن المملكة شحنت 1.21 مليون برميل من النفط الخام يوميا في المتوسط إلى الولايات المتحدة حتى الآن خلال العام الجاري، وهو أعلى مستوى خلال تلك الفترة الزمنية منذ 2014م، على الرغم من أن المملكة خفضت إنتاجها بشكل أكبر مما تعهدت به وفقا لاتفاق تقليص الإنتاج.

ومن المتوقع أن يبدأ ظهور تأثير هذا الخفض على السوق الأمريكي منتصف يوليو القادم لأن حاملات النفط تستغرق من 35 إلى 55 يوميا للوصول من الشرق الأوسط إلى الولايات المتحدة.