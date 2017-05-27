إصدار 149 ألف رخصة تجارية جديدة خلال العام الماضي بالمملكة

تواصل – الرياض:

كشف إحصائية أن عدد رخص المنشآت التجارية الجديدة التي أُصدرت خلال 2016 بلغت نحو 149 ألف رخصة في عشرة مجالات تجارية، فيما استحوذت الرخص المستخرجة للمؤسسات التجارية على النسبة الأعلى بـ 18.8 في المائة منها.

وبينت الإحصائية وفقا لـ”الاقتصادية”، أن عدد رخص المؤسسات التجارية التي أصدرت خلال العام ذاته يقدر بـ 28.125 رخصة، تليها رخص المواد الغذائية بـ 27.927 رخصة، مشكلين 38 في المائة من إجمالي الرخص، ثم رخص الخدمات الشخصية 21.073 رخصة.

وسجلت الرخص الجديدة المخصصة للأسواق المركزية كأقل الرخص التي أصدرت، حيث تم إصدار 934 رخصة خلال عام، فيما بلغ عدد الرخص المصدرة لمحال صيانة الأجهزة الكهربائية 8936 رخصة، تليها محطات الوقود وخدمات السيارات بإصدار 6351 رخصة جديدة.

ويقدر عدد الرخص التي أصدرت في مجال المواد الصحية والسباكة 6180 رخصة، تليها صيانة السيارات والآلات بـ 6131 رخصة، ثم مجال الأثاث والديكور بـ 4550 رخصة جديدة.

وفيما يتعلق بالمناطق، تصدرت منطقة الرياض بالنسبة الأكبر من هذه الرخص بـ 25.2 في المائة، حيث بلغ عددها 37436 رخصة، تليها منطقة مكة المكرمة بـ 18.7 في المائة بإصدار 26836 رخصة، ثم منطقة المدينة المنورة بـ 19956 رخصة، بينما سجلت منطقة الباحة أقل المناطق في إصدار الرخص التجارية بـ 1439 رخصة جديدة.