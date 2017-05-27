 «فورين بوليسي»: أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي يحاولون عرقلة صفقة الأسلحة الضخمة للمملكة | صحيفة تواصل الالكترونية

«فورين بوليسي»: أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي يحاولون عرقلة صفقة الأسلحة الضخمة للمملكة

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«فورين بوليسي»: أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي يحاولون عرقلة صفقة الأسلحة الضخمة للمملكة

تواصل – سامر محمد:

توقعت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية حدوث مواجهة بين البيت الأبيض والكونجرس على خلفية حزمة الأسلحة الضخمة التي وافق الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” على بيعها للمملكة.

وأشارت إلى أن مشرعين في الكونجرس ومجلس الشيوخ يطالبون بعقد جلسات استماع وعملية فحص وتدقيق في مبيعات الأسلحة المخطط لها والتي وافق عليها “ترامب” خلال زيارته للمملكة قبل أيام.

وذكرت أن بعض أعضاء مجلس الشيوخ والكونجرس يزعمون أن صفقة الأسلحة التي تقدر بـ110 مليارات دولار مع القيادة السعودية أرسلت رسالة خاطئة لباقي دول العالم.

وتحدثت عن أن عضوين بمجلس الشيوخ قدما مشروع قرار مشترك لرفض الصفقة، وعليهما أن ينتظرا الآن 10 أيام قبل تقديم إجرائهما إلى ساحة مجلس الشيوخ، حيث يهدفان لوقف بيع أسلحة ومعدات لسلاح الجو السعودي والتي تمثل جزءا فقط من حزمة الأسلحة التي تقدر بـ110 مليارات دولار.

ولفتت أن عضوين بالكونجرس حثا لجنة الشؤون الخارجية على إعادة النظر في بيع ذخائر موجهة بدقة للرياض والتي أوقفها الرئيس السابق “باراك أوباما” في ديسمبر 2016م.

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