 44 حالة تسمم جراء تناول «حلويات» من محل شهير بالمدينة | صحيفة تواصل الالكترونية

44 حالة تسمم جراء تناول «حلويات» من محل شهير بالمدينة

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44 حالة تسمم جراء تناول «حلويات» من محل شهير بالمدينة
تواصل – أحمد الحربي:
‏⁧‫أعلنت الشؤون الصحية بمنطقة المدينة‬⁩ المنورة، مساء أمس، عن تعرض 44 شخصا لاشتباه بتسمم غذائي، جراء تناول وجبات من محل حلويات شهير بالمنطقة.
وعلمت “تواصل” من مصادرها، أن فريق التسمم الغذائي والكيميائي بالمدينة تلقى بلاغا بوجود حالات تسمم غذائي لعدد ٧ أشخاص من عائلتين قد اجتمعوا في مناسبة صباح الخميس الماضي، كما تلقى الفريق ذاته بلاغ آخر ليلة الجمعة بوصول ٤ حالات تعاني من نفس الأعراض (قيء – وإسهال- وحمى- ومغص)، وعائلة أخرى تناولت أطعمة من نفس المحل، ووصل عدد الحالات حتى لحظة إعداد الخبر إلى ٤٤ حالة تسمم.
وأشارت المصادر إلى أن جميع الحالات مستقرة ولم يتم تنويم أي منهم، فيما تم التنسيق بين صحة المدينة والأمانة وأخذ عينات لفحصها بمختبر الصحة العامة التابع لصحة المدينة المنورة، كما تم إغلاق جميع فروع محل الحلويات ومعمل الحلويات الرئيسي احترازياً.

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