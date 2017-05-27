فاعل خير يتكفل بسداد ديون 17 غارماً بسجون حائل

تواصل – حائل: تكفل “فاعل خير” بسداد ديون 17 سجينا من الغارمين في سجون المنطقة، بعد ساعات من انطلاق حملة تفريج كربة سجناء حائل. وكانت لجنة تراحم حائل قد أعلنت مساء الأربعاء الماضي، انطلاق الحملة الإعلامية لحملة تفريج كربة سجناء حائل، بمباركة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز، أمير منطقة حائل الرئيس الفخري للجنة تراحم.

وبعد ساعات من انطلاق الحملة تلقت اللجنة عددا كبيرا من الاستفسارات، وطلبات راغبي التبرع، وأبدى فاعل خير تكفله بسداد ديون 17 سجينا، لينهي معاناتهم وأسرهم خاصة أطفالهم الصغار، ولم شمل كثير من الأسر خلال شهر رمضان المبارك.

من جهته، عبر رئيس لجنة تراحم حائل، منصور العمار عن سعادته بهذا العمل الخيري مقدما الشكر الجزيل للمتبرع، مؤكدا أن هذا الأمر يدل على كرم وأخلاق طيبة ونفس طيبة تشعر بمعاناة الآخرين، داعيا أبناء الوطن جميعا بالتفاعل مع الحملة وإخراج أكبر عدد ممكن من السجناء.