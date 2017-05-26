الخزانة الأمريكية تراجع بيع طائرات مدنية «بوينج وإيرباص» لإيران

تواصل ـ وكالات:

أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين؛ أن وزارته تراجع التصاريح التي تحتاج إليها شركتا “بوينج وإيرباص” لبيع طائرات للنظام الإيراني، في إطار تكثيف عقوبات جديدة، وأبلغ “منوتشين”؛ المشرعين، بأن وزارته ستعمل على تكثيف الضغط باستخدام العقوبات على إيران وسوريا وكوريا الشمالية، بحسب وكالة “رويترز”.

وقال منوتيشن، أمام لجنة الميزانية بمجلس النواب بشأن اقتراح إدارة الرئيس دونالد ترامب؛ للموازنة: سنبذل كل جهدنا لفرض عقوبات إضافية على إيران وسوريا وكوريا الشمالية لحماية أرواح الأمريكيين.

وكان مجلس النواب الأمريكي قد أقرّ، في نوفمبر الماضي، مشروع قرار يمنع بيع طائرات “بوينج” لإيران، بعد جدل بين معارضي الاتفاق مع طهران من الجمهوريين ومؤيديه من الحزب الديمقراطي.

وذكر نواب ومسؤولون أمريكيون أن النظام الإيراني يستخدم الطائرات المدنية في دعم الإرهاب في سوريا وإرسال الأسلحة والمقاتلين إلى نظام الأسد، في حين وافقت حكومة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما؛ على بيع الطائرات التجارية “إيرباص وبوينج” لاستخدامها لأغراض تجارية فقط.

وبلغت قيمة الصفقة التي وقّعتها “إيرباص” مع إيران في يناير من العام الماضي 26 مليار دولار، وتشمل 118 طائرة؛ منها 12 طائرة عملاقة من طراز A380.