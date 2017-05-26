 مصدر يوضح لـ«تواصل» حقيقة أزمة الوقود في جازان | صحيفة تواصل الالكترونية

مصدر يوضح لـ«تواصل» حقيقة أزمة الوقود في جازان

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مصدر يوضح لـ«تواصل» حقيقة أزمة الوقود في جازان

تواصل – نايف عريشي:

نفى مصدر بمحطة أرامكو بجازان لـ”تواصل” ما تناقلته مواقع التواصل، وبعض وسائل الإعلام عن منع الشركة لتعبئة الناقلات بالوقود لعدم توفر اشتراطات السلامة.

وَأَكَّدَ أن التوزيع لناقلات البنزين والديزل مازال مُسْتَمِرّاً، وما حدث مجرد تخفيض في التوزيع لعدد الناقلات اليومية، وذلك لتغيير نظام التوزيع من شركة لأخرى، وتغيير نظام يُسَمَّى (ADP) وهم في مرحلة (commissioning) وهو تحديث وتطوير وتطبيق للنظام الجديد لذلك تم خفض التوزيع؛ لِأنَّ العمل أصبح يدوياً، مؤكداً بأن المعالجة ستتم قريباً.

وحذر المصدر من تعمد أصحاب محطات الوقود عدم البيع إن كان لديها مخزون؛ اعتقاداً منهم أن هناك ارتفاعاً سيَحْصُل مستقبلاً، مُؤكِّدَاً أن المحطة التي يشتبه في امتلاكها للوقود، ولا تقوم بالتعبئة للمستهلك يحق لصاحب المركبة إبلاغ وزارة التجارة، أو المحافظة لاتخاذ الإجراء اللازم.

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