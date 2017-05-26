 «الإحصاء»: عدد سكان المملكة يصل إلى 32.6 مليون نسمة | صحيفة تواصل الالكترونية

«الإحصاء»: عدد سكان المملكة يصل إلى 32.6 مليون نسمة

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«الإحصاء»: عدد سكان المملكة يصل إلى 32.6 مليون نسمة
مصلحة الاحصاءات العامة الرياض محمد الفريح 9/9/2013

 

تواصل – الرياض:

أَفَادَتْ بيانات أولية ارتفاع عدد سكان المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي 2017 إلى 32.6 مليون نسمة، بزيادة نحو 870 ألف نسمة مقارنة بنهاية العام الماضي 2016.

وأَوْضَحَتِ البيانات الأولية للهيئة العامة للإحصاء: أن عدد المواطنين والمواطنات بلغ 20.4 مليون نسمة؛ ما يعادل نسبة 63% من إجمالي عدد السكان، مبينة أن عدد السكان غير السعوديين بلغ 12.2 مليون نسمة، مَا يُمَثِّلُ نحو 37% من إجمالي عدد السكان بالمملكة.

وأَشَارَتْ إلى أن أكثر من ثلث عدد السكان تتراوح أعمارهم بين 25 و44 عاماً، وهم يمثلون ما نسبته 40% من إجمالي السكان.

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