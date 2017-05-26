الدعاة على “تويتر” بعد إعلان رؤية الهلال: أكثروا من الطاعات والصلاة والصيام وتلاوة القرآن

تواصل – الرياض:

دَعَا الدعاة والمشايخ وطلبة العلم، المسلمين إِلَى الإكثار من الطاعات في شهر رمضان، وتلاوة القرآن، وَقَالُوا إنه شهر واحد في السنة، وعلينا استغلاله في طاعة الله، وأن هذا رمضان رقم ١٤٣٧ الذي تصومه الأمة مُنْذُ أن فرض في السنة الثانية للهجرة لم تتوقف عن صيامه.

جاء ذلك في تغريدات لعدد من المشايخ والدعاة وطلبة العلم على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بعد الإعلان عن ثبوت رؤية شهر رمضان، وأن غَدَاً السبت أول أَيَّام الشهر الفضيل.

وَقَالَ الدكتور صالح العايد: الحمد لله الذي بلغني وإياكم شهر رمضان. اللهم وفقنا لصيامه وقيامه، وأعنا عليهما وعلى الإكثار فيه من الطاعات، وتقبَّل ذلك منا يا رب العالمين.

أما الدكتور د. محمد العريفي فقال: غَدَاً السبت هو أول أَيَّام شهر رمضان، اللهم أعنا فيه على الصلاة والصيام وتلاوة القرآن.

وغرد الدكتور خالد المزيني‏ قَائِلاً: هذا هو رمضان رقم ١٤٣٧ الذي تصومه هذه الأمة المباركة مُنْذُ أن فرض في السنة الثانية للهجرة لم تتوقف عن صيامه، ولا مرة واحدة رغم كل ما تعرضت له.

أما الداعية محمد صالح المنجد فغرد بمقوله لـ”ابن الجوزي”: شهر رمضان واحد والشهور أحد عشر.. ونحن نرجو أن نتلافى فيه ما فرطنا في سائر الشهور، ونصلح فاسد الأمور، ويختمه علينا بالفرح والسرور.

وتوجه الدكتور ناصر العمر بالدعاء قَائِلاً: الحمد لله كَثِيرَاً على بلوغ رمضان، ونسأله حسن العمل والقبول، وأن يقوينا على تطهير قلوبنا بالعفو والصفح، ليغفر لنا (ألا تحبون أن يغفر الله لكم).

وَقَالَتِ الدكتورة أميرة الصاعدي‏: مبارك عليكم بلوغ شهر رمضان، جعله الله شهر مغفرة ورحمة وبركة علينا وعليكم، وشهر نصر وعزة وتمكين للأمة الإسلامية، أوصيكم باغتنامه من الليلة.

وغرد الدكتور محمد الربيعة‏ قَائِلاً: صلاة التراويح شرعت لتلاوة القرآن وسماعه فهنيئاً لمن تعايش مع قراءة الإمام فيها، فازداد بها إيماناً “وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً”.

وَقَالَتْ الدكتورة رقية المحارب‏: شهر رمضان شهر تدبر القرآن وتلاوته والعلاقة بينهما ظاهرة في قوله: (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات) ومن لم يتدبره لم يكن له هدى.