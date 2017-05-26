احذر.. مشاركة موقعك الجغرافي على الإنترنت يعرضك للخطر

تواصل ـ وكالات:

يُعتبر الموقع الجغرافي أكثر أنواع المعلومات حساسية، ومشاركته بصورة مباشرة ودورية على الإنترنت قد يعرض المستخدم للخطر، وإليك 3 نصائح قبل مشاركة مواقعك الجغرافي على الشبكات الاجتماعية وشبكة الإنترنت:

ـ إعدادات الخصوصية على الشبكات الاجتماعية:

سهلت الشبكات الاجتماعية عمل اللصوص كَثِيرَاً هذه الأيام، فيكفي أن تسجل الدخول من موقع جغرافي آخر أثناء قضاء عطلة مع العائلة، أو أن تنشر صورة لك أثناء تواجدك في دولة أخرى، ليعلموا أن المنزل فارغ.

تأكد دَائِمَاً أن مثل هذه المنشورات محددة على الأصدقاء فقط، وتجنب مشاركتها مع العامة، كذلك الحال بالنسبة للمشاركة من داخل المنزل، فلا أعتقد أنك ترغب بأن يعرف كل كوكب الأرض بالموقع الجغرافي الخاص بمنزلك؛ لِذَا من الأفضل أن تتجنب تسجيل الدخول للمنزل عبر فيسبوك، أو غيرها من الشبكات مع العامة، لا تَنْسَ بالطبع تَعْطِيل الإشارة التلقائية للموقع الجغرافي عند النشر على فيسبوك أو تويتر.

ـ الحرص عند مشاركة الصور:

مشاركة الكثير من الصور على الشبكات الاجتماعية تعتبر وسيلة مباشرة لتحديد موقعك الجغرافي بسهولة؛ لِذَا يجب عليك اتخاذ بعض الإجراءات قبل مشاركة الصور، مثل التأكد من المعالم البارزة في الخلفية، أو إخفائها بتأثير BLUR، وذلك إن كنت لا تريد أن يحدد الآخرون موقعك الجغرافي بالاعتماد على الصورة، وإن كنت تستخدم كاميرا احترافية لالتقاط الصور، فيمكنك إزالة معلومات EXIF من الصور لإخفاء الموقع الجغرافي.

فيمكنك من خلال إعدادات الكاميرا تَعْطِيل معلومات الموقع الجغرافي، وعدم الاحتفاظ بها داخل الصور، على الهواتف الذكية.

ـ المشاركة السلبية:

أَحْيَانَاً لا يقوم المستخدم نفسه بمشاركة الموقع الجغرافي الخاص به على الشبكات الاجتماعية أو الإنترنت، بل يتم استخدام وتخزين موقعه الجغرافي من خلال بعض التطبيقات والمواقع والأجهزة.

فمثلاً تستخدم تطبيقات الخرائط موقعك الجغرافي لمساعدتك على التنقل من مكان لآخر، وكذلك الحال لتطبيقات السياحة التي تقدم لك توصيات بالأماكن من حولك.

وفي حال اعتمادك على تطبيق موثوق، ولا تشعر بالقلق تجاهه عند استخدام موقعك الجغرافي فلا بأس من هذه المشاركة، وهي بلا شك أساسية لعمل بعض التطبيقات.