 القيادة الرشيدة تتلقى برقيات التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان | صحيفة تواصل الالكترونية

القيادة الرشيدة تتلقى برقيات التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان

0
القيادة الرشيدة تتلقى برقيات التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان

تواصل – واس:

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهم الله – برقيات تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لهذا العام 1438هـ، من عدد من ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، وقد أجيبوا من مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد – رعاهم الله – ببرقيات شكر جوابية مقدرين ما أعربوا عنه من تمنيات طيبة ودعوات صادقة، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الأمة الإسلامية بمزيد من العزة والرفعة، إنه سميع مجيب.

شاهد ايضا

رمضان وإجازة المدارس.. موسم للتسوق وشراء الهدايا لإسعاد الأبناء والأهل (صور)

رمضان وإجازة المدارس.. موسم للتسوق وشراء الهدايا لإسعاد الأبناء والأهل (صور)

أهالي جازان يشتكون: أزمة الوقود أفسدت فرحة شهر رمضان

أهالي جازان يشتكون: أزمة الوقود أفسدت فرحة شهر رمضان

أمير منطقة الرياض يدشن «رمضان أمان»

أمير منطقة الرياض يدشن «رمضان أمان»

اللواء الخليوي يتفقد الاستعدادات لموسم رمضان بالمسجد الحرام

اللواء الخليوي يتفقد الاستعدادات لموسم رمضان بالمسجد الحرام

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>