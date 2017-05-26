تخصصي الطائف ينجح في إطالة عظمة الفخذ لمريض

تواصل – الطائف:

نجح الفريق الطبي بقسم جراحة العظام في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف في إجراء عملية جراحية نوعية، وللمرة الأولى على مستوى مستشفيات الطائف؛ لتطويل عظمة الفخذ بواسطة مسمار نخاعي خاص.

وَقَالَ رئيس قسم العظام بالمستشفى اسْتشَاري جراحة العظام، الدكتور عبدالرحمن عبدالرؤوف، إن الفريق الطبي المكون من الدكتور إياس صعب أخصائي جراحة العظام، والدكتور أسامه الراجح أخصائي جراحة عظام، والدكتور عبدالإله الساعاتي طبيب مقيم، نَجَحَ في إجراء العملية الجراحية النوعية لتصحيح القصر المزمن لدى مريض كان يُعَانِي من كسور وإصابات قدميه.

وأَشَارَ الدكتور عبدالرؤوف أن المريض عانى من آلام في الظهر والحوض، وعند مراجعته للمستشفى، تبين معاناته من المشي غير الصحيح (السوي) والتي تسبب بها اختلاف طول رِجل عن الأخرى والتي كانت تزيد عن 3 سم؛ وهو ما نَجَحَ الفريق به بإطالة العظم بالرجل القصيرة لتتساوى مع الطول للطرف الثاني (الرجل)، مُشِيرَاً إلى أن المريض غادر المستشفى وهو في صحة جيدة وتحسن مستمر، والآن يقوم بمراجعة عيادة العظام بالعيادات الخارجية لمتابعة حالته الصحية.