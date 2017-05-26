المواقع الإلكترونية تنافس «الهايبر ماركت» لبيع منتجات رمضان

تواصل – جدة:

دخلت مواقع التسوق الإلكتروني على خط بيع متطلبات شهر رمضان؛ لتنافس بشدة الهايبر ماركت للفوز بالنصيب الأعلى من البيع، كما أسهمت القوة الشرائية المتزايدة هذا العام، في ارتفاع حدّة التنافس بينهما.

وأَشَارَ نائب رئيس لجنة المواد الغذائية في غرفة جدة، واصف كابلي، إلى أن سبب الإقبال على المستودعات والمواقع الإلكترونية، هو ارتفاع الأسعار في الهايبر ماركت التي تطالب الوكلاء بمبالغ مالية لدخول الأصناف “كود” إلى مقراتها تصل إلى 5 آلاف ريال لبعض الأصناف، وكذلك مبالغ مالية لوضعها على رفوفها، وسداد الوكلاء يتم بعد 3 أشهر، بينما المستودعات والمواقع الإلكترونية لا توجد فيها تلك التكاليف.

وشهدت بعض الأصناف انْخِفَاضَاً قوياً في أسعارها، رغم كثرة الطلب عليها، وعزا نائب رئيس لجنة المواد الغذائية في الغرفة التجارية والصناعية بجدة، انخفاضها إلى توافر كميات كبيرة لدى الموزعين، ويَأْتِي خفض الأسعار لتصريفها.