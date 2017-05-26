 وزارة الإعلام اليمنية تدين مجزرة الصحفيين في تعز وتطالب بمحاكمة مرتكبيها | صحيفة تواصل الالكترونية

وزارة الإعلام اليمنية تدين مجزرة الصحفيين في تعز وتطالب بمحاكمة مرتكبيها

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وزارة الإعلام اليمنية تدين مجزرة الصحفيين في تعز وتطالب بمحاكمة مرتكبيها

تواصل ـ واس:

أدانت وزارة الإعلام اليمنية، بأشد العبارات، المجزرة التي ارتكبتها مِيلِيشِيا صالح والحوثي الانقلابية اليوم، بحق الصحفيين بمدينة تعز وراح ضحيتها مصوران صحفيان وإصابة عدد آخر بجراح خطرة، واعتبرت أن ما حدث جريمة حرب يجب أن يُحال مرتكبوها للمحاكمة.

وجاء في بيان للوزارة اليوم: “إن وزارة الإعلام، وهي تدين هذه الهجمات الوحشية، فإنها تؤكد أن ما تعرض له الصحفيون في تعز، جريمة حرب يجب أن يُحال مرتكبوها للمحاكمة”، ودعت المنظمات الإنسانية الدولية إلى إدانة وتجريم المجزرة التي ارتكبتها المِيلِيشِيا بحق الصحفيين بتعز والجرائم المماثلة السابقة.

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