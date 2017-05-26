بالصور.. رفع الاستعدادات وتسخير الإمكانات لخدمة قاصدي البيت الحرام

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عقد نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام، الدكتور محمد بن ناصر الخزيم اليوم، اجْتِمَاعَاً مع مدير الدِّفَاع الْمَدَنِيّ بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم بن مرزوق المطرفي، ومدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة العميد علي بن خضران المنتشري، ومسؤولي السلامة بالدِّفَاع الْمَدَنِيّ، والرئاسة العامة، واللجنة الفنية الخَاصَّة بمشروع توسعة المسجد الحرام، ومقاولي المشروع.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة متطلبات وتدابير السلامة والإطْفَاء بالحرم المكي الشريف، والتوسعة المباركة، والاستعداد والجاهزية في ظل استقبال شهر رمضان المبارك، عَقِبَ ذَلِكَ قام المجتمعون بجولة ميدانية في أنحاء المسجد الحرام وتوسعته، ومشاهدة تجارب عملية متنوعة على بعض الأنظمة.

وَأَكَّدَ الجميع على رفع كافة درجات الاستعداد، وتسخير الإمكانات، وتنفيذ البرامج والْخُطَط الْمُعَدَّة مُسْبَقَاً لما فيه خدمة قاصدي بيت الله الحرام جنباً إلى جنب كافة الأجهزة الحكومية المعنية.