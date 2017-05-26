أستراليا.. 500 ألف مسلم يستعدون لاستقبال رمضان غداً

تواصل – وكالات:

تدفق عشرات المسلمين في مدية ملبورن ثاني كبرى المدن في أستراليا، على المتاجر لشراء المواد الغذائية والمشروبات التقليدية المتعلقة بوجبتي الإفطار والسحور، وَفْقَاً لـ”الأناضول” التركية.

وحظيت التمور بشتى أنواعها على “نصيب الأسد” من تسوق سكان ملبورن، إلى جانب الفطائر الرمضانية والمكسرات والفواكه المجففة، كما هو شائع لدى عامة المسلمين.

وهنأت هاجر شاهين ـ إحدى المتسوقات في متجر بملبورن، سائر المسلمين حول العالم بحلول الشهر المبارك، وتمنت أن يكون وسيلة لنشر مشاعر البهجة والمحبة والسعادة بين الناس كافة.

وأَوْضَحَت أن التسوق قبل الشهر الكريم لا يزال يحمل قيماً معنوية كبيرة في نفسها، مُنْذُ طفولتها ولدى أسرتها أيضاً. ويبلغ عدد المواطنين المسلمين في أُسْتُرَاليَا قرابة 550 ألف مسلم، ويُنتظر أن يصوموا هذا العام نحو 11 ساعة و20 دقيقة.