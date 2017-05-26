مسلمو موسكو يستعدون لاستقبال رمضان

تواصل – وكالات:

مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك تتسارع الاستعدادات لدى المسلمين في العاصمة الروسية موسكو، لاستقبال الشهر الفضيل.

وشارف مسلمو موسكو على إنهاء كافة التحضيرات من خلال شراء المواد الغذائية قبيل اليوم الأول من رمضان الذي سيبدأ غداً السبت، حيث شهدت مراكز التسويق لبيع المنتجات الحلال زحاماً كبيرا .

وقال إمام مسجد “النصب التذكاري” قرب ميدان النصر في موسكو، “أشاد غيماتدينوف”، وفقا لـ”الأناضول”، إن مسلمي العاصمة يبدون اهتماماً متزايداً كل عام على الصيام في رمضان.

وأضاف أن المسلمين قد دخلوا في الجو الروحاني لرمضان، مبيناً أن المسجد يمتلئ بالمصلين في أوقات الصلوات الخمس. وأشار إلى أن الصائمين يقومون دائماً بأداء صلاة المغرب في المسجد ومن ثم يذهبون إلى خيمة الإفطار الموجودة بجانب المسجد، وبعدها يؤدون صلاة التراويح في المسجد، حيث بإمكانهم تناول السحور في المسجد أيضاً.

من جانبه قال مسؤول خيمة الإفطار، “آزاد غالارين”، إنهم أعدوا أكبر خيمة للإفطار منذ 13 عاماً على بدئهم بتنظيم خيم الإفطار للصائمين في رمضان.

وأوضح أن الخمية تتسع لـ500 شخص في آن واحد، مضيفاً أنهم سينظمون كل مساء في رمضان فعالية مختلفة للصائمين في خيمة الإفطار.

وبيّن أن خيمة الإفطار، يزورها أشخاص ينتمون إلى مختلف الديانات، مشيراً إلى أن 50 شخصاً مكلفين بخدمة الصائمين في الخيمة، إلى جانب 80 متطوعاً. ولفت غالارين إلى أن خيم الإفطار نصبت في مدن قازان، وتيومين ويكاترينبورغ لتقديم وجبة الإفطار للصائمين والمحتاجين.