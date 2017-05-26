رمضان وإجازة المدارس.. موسم للتسوق وشراء الهدايا لإسعاد الأبناء والأهل (صور)

تواصل – هياء الدكان:

تنشط في هذه الفترة من كل عام أسواق ومحلات شارع آل سويلم بحي الديرة وسط الرياض، حيث يصادف هذه الأيام اختتام العام الدراسي وحلول شهر رمضان المبارك يعقبه عيد الفطر المبارك.

وتتنوع بضائع محال السويلم وتتفاوت الأسعار، وتختص بالبيع بأسعار الجملة، ويوجد محلات تبيع بالمفرق أسعارها أقل بمقارنة بالأسواق الأخرى، وتعرض ألعاب وأفكار تنفع كهدايا للصغار والكبار، وعلب تتنوع في أشكالها بين الكرتون والقماش والبلاستيك، وكذلك الأكياس البلاستيكية والورقية والقماش.

وقد صممت بأشكال فنية وزخرفية حَسْبَ المناسبة كما يكتب على بعضها عبارات كـ: عيدكم مبارك، الشهر مبارك، كل عام وأنتم بخير، وتقوم الأسر بشراء العلب أو الأكياس بتعبئتها إما بهدايا أو بحلويات، وتوزيعات العيد، وكذلك بعضها تحمل عبارات: مبروك النجاح، ومبروك التخرج وحتى البالونات تحمل نفس العبارات.

هذا، ويجتهد كذلك متطوعون ومتطوعات بتعبئة مثل ذلك وزيارة الجهات والمراكز التي يكون فيها أطفال أو أيتام، ومعايدتهم أو زيارة المرضى في المستشفيات ومراكز الرعاية الدائمة أو المؤقتة، بمشيئة الله، تعالى التي أبقتهم ظروفهم الصحية لملازمة السرير الأبيض، أو مراكز دور رعاية المسنين، حيث يجتهد محبو العطاء في المجتمع بالتجهيز لزيارات تطوعية ومنهم داعيات وإعلاميات، وكذلك فتيات صغيرات حباً في إدخال السرور على الجميع، فلا يشعر أحد بالمسرة وغيره وحده؛ لذا يجتمع البعض ويقوم بمثل هذه الخطوات السعيدة.

ويوجد مجموعة محلات بنفس الفكرة افتتحت العام الماضي على طريق الملك فهد، خلف أسواق التعمير بحي الديرة أيضاً، كما يجتهد أولياء الأمور لشراء هدايا النجاح لأبنائهم ولمن هم تحت رعايتهم لإدخال السرور والبهجة عليهم وتحفيزهم للمزيد بإذن الله، وتقديم الهدايا للأولاد والبنات وأبناء الجيران المتميزين؛ لوصية النبي صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالجار، وكذلك تقديم هدايا وعيدية خَاصَّة للأيتام من الأقارب، فالأقربون أولى بالمعروف وغيرهم.