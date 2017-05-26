تدريب ١٣ ألف شاب لإرشاد ومراقبة الحجاج في المشاعر المقدسة

تواصل ـ فريق التحرير:

وقَّعت النقابة العامة للسيارات، والاتحاد العالمي للكشاف المسلم ـ إحدى منظمات منظمة التعاون الإِسْلَامِيّ، مَشْرُوعَاً لإرشاد الحافلات في المشاعر المقدسة، وذلك بتدريب عدد 13 ألف شاب لمراقبة نقل الحجاج وإرشادهم في المشاعر.

وجرى توقيع الاتفاقية بحضور وزير الحج والعمرة، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، بجدة، وأمين عام رابطة العالم الإِسْلَامِيّ السابق الدكتور عبدالله بن عمر نصيف، وعدد من مسؤولي الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف، ومكتب إرشاد الحافلات الناقلة للحجاج.

ونصَّت الاتفاقية على تدريب، وتأهيل عدد 13 ألف شاب لمراقبة نقل الحجاج في المشاعر المقدسة، حيث سيشارك في المشروع شباب سعوديون ومقيمون من طلاب المرحلة الجامعية، والمرحلة الثانوية، والمراحل الأخرى ممن تزيد أعمارهم عن ١٦ عاماً.

وتضمَّنت الاتفاقية حصول المشارك في المشروع على مكافأة مالية، وزي مخصص للمشروع، وشهادة خدمة وطنية، ودِرْع تَذْكَارِيَّة، ووسام الشباب المسلم لخدمة الحجاج من الدرجة الثانية، والصادر بموجب موافقة اللجنة الكشفية الإسلامية العالمية، وسيَحْصُل طلاب الجامعات، بالإِضَافَة لما سبق على 213 ساعة عمل معتمدة، ومنحهم شهادة بذلك.

تَجْدُر الإشارة إلى أن اتفاقية مشروع إرشاد الحافلات في المشاعر المقدسة، وُقِّعت من جانب رئيس عام النقابة العامة للسيارات عبدالرحمن معيوف الحربي، وأمين عام الاتِّحَاد العالمي للكشاف المسلم، إحدى منظمات منظمة التعاون الإسلامي الدكتور زهير حسين غنيم؛ بهَدَف رفع كفاءة تأهيل العاملين في القطاع.