غداً.. بدء دورة «إمام الدعوة القرآنية» في حي العوالي بمكة

تواصل – فريق التحرير:

تُنَظِّم دورة إمام الدعوة القرآنية الصيفية الثانية عشرة، تحت إشراف الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، بمشيئة الله تعالى، في جامع إمام الدعوة بحي العوالي في مكة، بَدْءَاً من يوم غدٍ السبت 1438/9/1 بعد صلاة الفجر.

وتَتَمَيَّز الدورة بـ”مواصلات مجانية، ومكافآت للمتميزين، ودورات ومسابقات مصاحبة، والجوائز الكبرى ثلاث سيارات، وبرنامج منوع للحفظ والمراجعة، مع الإجازة بالسند المتصل إلى الرسول صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ”.

ويمكن التسجيل في جامع إمام الدعوة بحي العوالي، يوم السبت ١٤٣٨/٩/١ بعد صلاة الفجر، كما يمكن الاستفسار على “واتس” الجوال رقم 0502593719.