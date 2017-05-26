«شؤون الحرمين»: أكثر من 3 آلاف صنبور ماء زمزم بالمسجد الحرام

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كَشَفَتْ وحدة الإحصاء والمعلومات بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، في آخر إحصاء لخدمات إدارة سقيا زمزم، حيث شَمِلَ المسح أعمال السقيا داخل المسجد الحرام، ومجمعات ماء الشرب الموزعة في المسجد والساحات المحيطة به، وأَشَارَتْ إلى وجود أكثر من 650 مشربية رخامية، و3 آلاف صنبور ماء سقيا زمزم.

وأَوْضَحَتِ الإحصائية أنه تم توفير عدد من الخدمات المتعلقة بسقيا زمزم، حيث بلغ عدد المشربيات الرخامية داخل المسجد الحرام أكثر من 650 مشربية رخامية بها أكثر من 3000 صنبور مخصصة لماء زمزم المبارك، إِضَافَة إلى خزانات “ستانلس استيل” البالغ عددها 216 خزاناً، وتحتوي على 1296 صنبوراً، وبلغ عدد حافظات ماء زمزم أكثر من 25 ألف حافظة يتم توزيعها مع حافظات احتياطية بشكل متجانس في كافة أروقة البيت العتيق وفي الساحات الخارجية.

ويبلغ متوسط إنتاجية الحافظات 4000 حافظة يَوْمِيَّاً، كما تم توفير عدد 20 عربة قولف لنقل حافظات زمزم لمواقع المخصصة لها، كما تم تجهيز عدد 22 صهريجاً سعة 20 طناً لنقل ماء زمزم إلى المسجد النبوي.

وبَيَّنَتْ أن هناك حافظات متنقلة تَتَمَيَّز بسهولة التحكم بها في الأماكن المزدحمة لتسهيل وصول ماء زمزم للمعتمرين ورواد بيت الله الحرام، وتُعد هذه الحافظات على هيئة حقائب ظهر لتوزيع عبوات ماء زمزم الصغيرة سعة 330 مليمتراً، وكذلك حقيبة محمولة على الظهر بداخلها حافظة أُسْطُوَانية الشكل وحاملة كاسات تسع 250 كأساً.