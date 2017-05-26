رؤية هلال رمضان في مرصد جامعة المجمعة بسدير من خلال الأجهزة الفلكية

(تحديث1)



تواصل – الرياض:

كَشَفَتْ مصادر ميدانية في موقع الترائي لـ”تواصل” عن رؤية هلال شهر رمضان، قبل قليل، من خلال التليسكوب في مرصد جامعة المجمعة بسدير .



قبل قليل.. لجان الترائي تتخذ مواقعها لتحري هلال شهر رمضان

تواصل – الرياض:

بدأت لجان الترائي الرسمية استعداداتها في مرصد جامعة المجمعة بسدير، وتمير، وشقراء، والطائف، والمدينة المُنَوَّرَة، وحائل، والظهران، وتبوك؛ وذلك لتحري رؤية هلال شهر رمضان.

يُشَارُ إلى أن المحكمة العليا دَعَتْ إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان لِهَذَا العام 1438 هـ مساء اليوم الْجُمُعَة، وذلك بعد عدم ثبوت رؤية الهلال يوم أمس الخميس، والذي على إثره ستعقد المحكمة جلستها بعد مغرب هذا اليوم.

“تواصل” ستوافيكم بالجديد..