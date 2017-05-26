للمرة الرابعة.. صوت «الحذيفي» يغيب عن صلاة التراويح بالمسجد النبوي

تواصل – خالد الغفيري:

يغيب إمام وخطيب المسجد النبوي، الشيخ علي الحذيفي، عن إمامة المصلين في صلاة التراويح هذا العام، وينوب عنه ابنه “أحمد الحذيفي”.

وهذه المرة الرابعة التي يغيب فيها الشيخ الحذيفي عن إمامة المصلين في صلاة التراويح بالمسجد النبوي، مُنْذُ أن بدأ إمامة التراويح بالمسجد النبوي العام 1413هـ، فلم يؤم المصلين في التراويح أعوام: 1433، 1420، 1419هـ.

وكُلِّف الشيخ علي الحذيفي بصلاة التراويح في الحرم المكي أعوام: 1408، 1406، 1405، 1411، 1409، 1410هـ.

وكانت “تواصل” انفردت بنشر جدول صلاة التراويح في المسجد الحرام والمسجد النبوي لشهر رمضان المبارك لِهَذَا العام ١٤٣٨ هـ، المعتمد من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.