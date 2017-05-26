مراقبات بـ«تأهيل الدمام» يكشفن عن وجود كاميرات تصوّر النزيلات دون حجاب

تواصل ـ الدمام:

أوضحت مصادر مطلعة أن وزير العمل والشؤون الاجتماعية شكل لجنة رفيعة المستوى للقضاء على الفساد في فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية، مشيرة إلى أن مدير الفرع في مركز تأهيل الدمام، عليه ملاحظات وشكاوى عدة.

وكشفت مراقبات بالمركز عن وضع كاميرات مراقبة في دورات مياه «المعوقات» تكشف عن عوراتهن، وعن الموظفات خلال أداء عملهن من دون غطاء أمام «رجل» قائم بعملية متابعة التصوير. وفقا لـ «الحياة»

يأتي ذلك بعد تفاعل مراقبات “تأهيل الدمام” حول ما نُشر أخيراً، بخصوص ظاهرة استمرار التعنيف في المركز، واكتشاف 96 حالة ارتفاع دهون وكوليسترول للنزيلات والأطفال، وأربع حالات وفاة، مع استمرار الإهمال في المركز، وأشرن إلى حدوث تجاوزات وإهمال في تحمّل المسؤولية المناطة بالقائمات على رعاية النزيلات والأطفال.

ووفقاً لوالد المتوفاة “سارة الخالدي”، أكدت إحدى المراقبات أن من تقوم بسحب عينات الدم من النزيلات هن العاملات اللاتي يجهلن مهنة التمريض بدلاً من الممرضات، لافتةً إلى أن النزيلات يتألمن إثر عملية سحب الدم.

فيما أشارت أخرى إلى أنها لاحظت أثناء عملها اليومي وجود بقايا (سحلية) في طعام المقيمات، وحول كاميرات المراقبة التي استخدمت في المركز، أوضحت المراقبات أن الكاميرات وضعت في دورات مياه «المعوقات» وتكشف عن عوراتهن، وعن الموظفات خلال أداء عملهن من دون غطاء أمام «رجل» قائم بعملية متابعة التصوير، وقلن: «تم اكتشافها بالصدفة، وهو ما دفعنا إلى إبطال عملها، إذ لم يتم التنبيه ببدء تطبيقها».

وتابعن: «منذ شهر ونصف الشهر تم رصد القائم على الكاميرا (مقيم عربي ) وهو يقبع أمام الشاشات منفرداً بالساعات ومعه جواله الخاص، يرى المعوقات متعريات، والموظفات من دون حجاب وهن يمارسن عملهن، بينما يسلط الكاميرا عليهن من غير علمهن».

وأضفن: «من المضحك في الأمر بعد اكتشافنا للكاميرات تم إشعار الجميع عبر توزيع النشرات بوجودها»! مؤكدات أن بحوزتهن صوراً لمعوقات متعريات وموظفات تم تصويرهن من شاشات الكاميرا، ما يثبت مدى التهاون في المتابعة والمراقبة، فالجميع يتاح له التصوير حتى العاملات أنفسهن، كما أشرن إلى وجود صور لموظفات من دون حجاب تم تسريبها من شاشات المراقبة.