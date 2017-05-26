أسطوانة تلاوات المسجد النبوي هدية لزائري الحرم المدني

تواصل – فريق التحرير:

أطلقت إدارة المكتبة الصوتية، بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، حملة “سي دي لكل زائر من تلاوات المسجد النبوي الشريف”، والتي تأتي استمراراً لجهودها، وضمن خطط الاستعداد لشهر رمضان المبارك.

وأَوْضَحَ مدير إدارة المكتبة الصوتية بالمسجد النبوي، الشيخ عبدالله بن حطاب الحنيني، أن انطلاق الحملة يَأْتِي بِنَاءً على توجيهات معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وبمتابعة من فضيلة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي، الدكتور علي بن سليمان العبيد، مؤكداً على أن المكتبة الصوتية تقوم مُنْذُ أكثر من ثلاثين عَامَاً بتسجيل وحفظ جميع ما يُلقى في المسجد النبوي من دروس وخطب وتلاوات ونسخها للزوار مَجَّانَاً، وأَشَارَ بأن المكتبة خلال موسم رمضان تقوم بتوزيع أقراص (سي دي) لجميع المعتمرين والزائرين عبر برنامجها الحالي (سي دي لكل زائر من تلاوات المسجد النبوي الشريف).

وأَوْضَحَ سعي المكتبة الصوتية إلى تحسين أعمالها، وتطوير خدماتها المقدمة للزوار، وبيَّن بأن المكتبة الصوتية متاحة ومسهلة للحصول على إصداراتها؛ لإيصال رسالة المسجد النبوي التي تحقق بذلك تطلعات ولاة الأمر حَفِظَهُم اللَّهُ.