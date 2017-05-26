«تواصل» تنشر جدول أئمة التراويح والتهجد طوال شهر رمضان بالحرم المكي

تواصل – خالد الغفيري:

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن من سيتولون الإمامة في صلاتي التراويح والتهجد طوال شهر رمضان المبارك، هم: الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، والشيخ الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم، والشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، والشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي، والشيخ الدكتور خالد بن علي الغامدي، والشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة .

وخلال الـ20 يوماً الأولى من شهر رمضان المبارك سيؤم المصلين في الخمس ركعات الأولى من الليلة الأولى في شهر رمضان المبارك الشيخ الدكتور خالد الغامدي ، ثم يؤم المصلين بقية الصلاة والشفع والوتر الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، ويؤم المصلين في الركعات الخمس الأولى من الليلة الثانية من شهر رمضان المبارك الشيخ الدكتور عبدالله الجهني، ثم يؤم المصلين بقية الصلاة والشفع والوتر الشيخ الدكتور بندر بليلة .

ويؤم المصلين في الخمس ركعات الأولى من الليلة الثالثة من شهر رمضان الشيخ الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم، ثم يؤم المصلين بقية الصلاة والشفع والوتر الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي.