5 شائعات تروِّجها صحف الغرب كل عام مع انطلاق شهر رمضان.. تعرَّف عليها

تواصل – وكالات:

مع انطلاق شهر رمضان كل عام، يبرز العديد من الأخبار والمعلومات في وسائل الإعلام الغربية حول شهر رمضان؛ بعضها صحيح والبعض الآخر لا علاقة له بالحقيقة.

ونستعرض هنا أبرز 6 شائعات خاطئة تروَّج حول شهر رمضان وَفْقَ ما نشرته صحف غربية، بينها “ميرور”؛ انْطِلاقَاً من الأسئلة التي تردها حول شهر رمضان:

1 ــ يصوم المسلمون شَهْرَاً كاملاً بلا توقُّف: وتروِّج هذه الشائعة أن المسلمين يتوقَّفون عن الأكل والشرب لمدة 30 يَوْمَاً متتالياً من دون أن يفطروا ولا مرَّة إلا عند حلول عيد الفطر. وهو طَبْعَاً أمر مستحيل عِلْميّاً، وخاطئ دينياً.

2 ــ يمكن شرب المياه خلال فترة الصوم. وهو أَيْضَاً مفهوم ومعلومة خاطئة؛ إِذْ إِنَّ الصيام من الشروق حتى الغروب يمنع على الصائم الأكل أو الشرب.

3 ــ ممنوع تنظيف الأسنان. المعلومة أَيْضَاً خاطئة؛ فتنظيف الأسنان صَبَاحَاً لا يكسر صيام المسلم.

4 ــ إذا ابتلع الصائم الريق في فمه، يكسر صيامه. طَبْعَاً فإن هذه المعلومة غير صحيحة، ومستحيلة أصلاً.

5 ــ الصوم إلزامي بغض النظر عن ظروف الصائم. صحيح أن الصوم في الإسلام فرض، لكن إن كان الوضع الصحي للمسلم ضعيفاً ولا يسمح له بالصوم فبإمكانه ألا يصوم.