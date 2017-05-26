3 سنوات سجناً لمشتري لوحة سيارة رقم «1» بالإمارات

تواصل – وكالات:

قضت محكمة جنح أبوظبي، بسجن المتهم الخليجي، في القضية المعروفة إعلامياً بـ “شراء لوحة سيارة رقم (1) بشيك من دون رصيد”، لمدة ثلاث سنوات.

وكان المتهم قد شَارَكَ في مزاد أرقام لوحات السيارات المميزة، الذي نظمته القيادة العامة لشرطة أبوظبي، حيث زايد على لوحة تحمل الرقم “1”، وعندما رسا المزاد لصالحه، قام بتحرير شيك بقيمة 31 مليون درهم دون أن يكون لديه رصيد.

وعند توجه اللجنة المنظمة إلى البنك لتَسَلُّم قيمة المبلغ من حساب المتهم، تبين بأنَّ حسابه لا يغطي قيمة الشيك؛ لتقوم اللجنة بإبلاغ الجهات المعنية وفتح بلاغ بِشَأْنِ الواقعة.

وبالتحقيق مع المتهم اعْتَرَفَ بإصدار الشيك، وأنه كان يعلم عند دخوله المزاد بعدم قدرته على سداد قيمة اللوحة التي زايد عليها، مدعياً أنه كان يخطط لبيع اللوحة بمبلغ أكبر، ثم سداد قيمة الشيك مع الاحتفاظ بالربح المتوقع.

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة أبوظبي بِتُهْمَة النصب والاحتيال، وتحرير شيك دون رصيد، حيث قامت بإدانته، أمس الخميس، وقضت بسجنه مدة 3 سنوات.