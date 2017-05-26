 وزير التعليم: الإعلان عن تفاصيل خطط القبول بالجامعات خلال رمضان | صحيفة تواصل الالكترونية

وزير التعليم: الإعلان عن تفاصيل خطط القبول بالجامعات خلال رمضان

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وزير التعليم: الإعلان عن تفاصيل خطط القبول بالجامعات خلال رمضان
وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى

تواصل – الرياض:

قال وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى: “لا نزال نناقش مع الجامعات والكليات خطط القبول للعام الدراسي القادم، وما سيتم تخصيصه من المقاعد لكل جامعة”.

وأَضَافَ “العيسى”: “أنه سيتم الإعلان في شهر رمضان عن كافة التفاصيل وخطط القبول في الجامعات، والمقاعد المخصصة في كل جامعة”، وَفْقَاً لـ”عكاظ”.

وتهدف وزارة التعليم لخفض أعداد المقاعد المخصصة لقبول الطلاب والطالبات في الجامعات، مع زيادة المقاعد في الكليات التقنية، ضمن خطة لتوجيه خريجي وخريجات الثانوية العامة للمسارات التي تخدم سوق العمل، وتخفيف التضخم في أعداد الطلاب والطالبات الذي تُعَانِي منه الجامعات.

يُشَارُ إلى أن عدد الجامعات يبلغ 28 جامعة في مختلف المناطق، فيما يبلغ عدد الطلاب والطالبات الذين تخرجوا في الثانوية هذا العام أكثر من 300 ألف طالب وطالبة، وكانت وزارة التعليم خصصت العام الماضي أكثر من 266 ألف مقعد للطلاب والطالبات في الجامعات.

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