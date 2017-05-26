علاج الأمراض بلدغات الثعابين في تركيا

تواصل – وكالات:

يتوافد مواطنون أتراك إلى قرية “قرق بينار”، أو التي يطلق عليها سكان المنطقة “قرية الثعابين” بولاية بايبورت شمال شرقي تركيا؛ لمشاهدة الثعابين واستخدامها أَحْيَانَاً في الاستشفاء من عددٍ من الأمراض.

ويقوم بعض سكان القرية بالقبض على الثعابين التي تخرج من جحورها في الأسبوع الأول من مايو، ويبلغ طول الواحد منها بين 30 و50 سم، وتوضع في عبوات بلاستيكية حتى الأسبوع الأول من يونيو؛ لتقديمها لخدمة الزوار الذين يعتقدون بفوائد لدغاتها الصحية.

وتبعد القرية التي يطلق عليها سكان المنطقة اسم “قرية الثعابين” عن مركز بايبورت حوالي 30 كم، ويزداد اهتمام الزوار بها مع حلول فصل الربيع من كل عام.

ويقول “مختار القرية” أشقين باتماز، إن الثعابين تظهر في مايو وتختفي بعد مرور 15 يَوْمَاً على ظهورها، ويضيف: إن هذا النوع من الثعابين بدأ ينتشر في العديد من الولايات التركية وفي خارج البلاد أيضاً.